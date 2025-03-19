Прокуроры выявили хищения на 4,5 млрд рублей в сфере нацпроектов в 2024 г

Российская прокуратура выявила за минувший год хищения в сфере национальных проектов на 4,5 млрд рублей, было возбуждено 863 уголовных дела, сообщает ТАСС .

«К сожалению, выделяемые на них (нацпроекты — ред.) значительные бюджетные ресурсы недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения», — отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, за 2024 год в сфере реализации нацпроектов прокурорами было пресечено более 91 тыс. нарушений. Это позволило ввести в эксплуатацию сотни соцобъектов для миллионов россиян.

Генпрокурор добавил, что нацпроекты были и остаются действенным инструментом улучшения качества жизни в стране.