сегодня в 12:38

Прокурор и 8 судей МУС получили в России сроки до 15 лет заочно

В России вынесли приговор прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда. Они получили сроки до 15 лет заочно, сообщает пресс-служба СК РФ .

Под уголовную статью попали прокурор МУС Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу, а также Бертрам Шмитт.

Их обвинили в нарушении российского законодательства, связанном с незаконным преследованием российских граждан. Суд в Москве признал фигурантов виновными и приговорил заочно к лишению свободы на сроки от 3,5 до 15 лет.

Карим Хан заочно получил 15 лет лишения свободы. Все обвиняемые объявлены в международный розыск, они заочно арестованы.

Ранее стало известно, что Россия официально откажется признавать вердикты МУС. Страна отозвала намерение стать участником Римского статута.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.