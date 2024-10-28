Прокурор: глава РДК* Капустин** и Канахин** убили 2 жителей Брянской области

сегодня в 13:18

Члены организации РДК* Денис Капустин** и Кирилл Канахин**, а также трое других сообщников, причастны к убийству двух мирных граждан в Брянской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда — там заочно рассматривают дело в отношении обвиняемых.

Прокурор зачитала текст обвинительного заключения. В нем говорится, что Канахин**, Капустин**, Алексей Огурцов**, Антон Зырянов**, Александр Галанов** в составе диверсионно-разведывательной группы ВСУ незаконно перешли через госграницу РФ. В двух селах Брянской области они открыли огонь по гражданским автомобилям.

Также террористы убили двух водителей автомобилей. Еще от их рук получил ранение ребенок.

Помимо этого, террористов обвиняют в уничтожении домов, объектов инфраструктуры. Они могут быть замешаны в минировании прилегающей территории.

Всего по делу могут допросить 91 свидетеля. За преступления обвиняемым грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Ранее на 18-летнего москвича завели дело о госизмене. Он пытался примкнуть к РДК*.

*Организация признана в России террористической и запрещена

**Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов