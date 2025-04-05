Прокуратура: загрязнена бетонными отходами прибрежная зона реки Сходня в Москве

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы вместе с прокуратурой Зеленоградского административного округа начали проверку из-за загрязнения реки Сходни, а также ее водоохранной зоны. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время проверки территории на Фирановском шоссе обнаружили, что в прибрежную зону реки Сходня сбросили бетонные отходы. Судя по опубликованным кадрам, вода окрасилась в темно-зеленый цвет. Были взяты пробы почвы и воды для экспертизы.

После проведения мероприятий выяснится, какой урон был нанесен природе. Если будут основания, предпримут меры прокурорского реагирования.

Сходня — река в Подмосковье и Москве. Она — левый приток Москвы-реки.

Ранее приставы Подмосковья взыскали 5,4 млн рублей за загрязнение воздуха.