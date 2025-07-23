Прокуратура проводит проверку после пожара в жилом доме в Москве

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, который произошел ночью в жилом доме на Мытной улице в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также ведомство опубликовало фото и видео последствий пожара.

Во время пожара погиб один человек. Девять пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве госпитализированы.

В доме загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Ранее в подмосковном городе Ивантеевка вспыхнул пожар в двухэтажном доме.