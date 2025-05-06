Прокуратура проверяет инцидент с пассажирским бортом на Чукотке

В Чукотском автономном округе вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Марково–Анадырь, совершил аварийную посадку после срабатывания датчика падения давления масла, сообщили в Дальневосточной прокуратуре.

Командир воздушного судна принял решение отключить один из двигателей и успешно посадил борт в Анадыре в 12:07 по местному времени.

На борту находились 22 пассажира, никто не пострадал, повреждений вертолета не зафиксировано.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований авиационной безопасности. В рамках расследования будет оценена подготовка судна к вылету и работа экипажа в нештатной ситуации.