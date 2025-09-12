Прокуратура начала проверку после смертельной аварии с участием Ford и «ГАЗели»

Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Самарой

В Самарской области произошла авария, унесшая жизни четырех человек, сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, столкновение автомобилей Ford Mondeo и «ГАЗели» произошло вблизи населенного пункта Суходол. Сильный удар привел к моментальному возгоранию легкового автомобиля, что стало причиной гибели всех находившихся в нем людей — водителя и двух пассажиров.

Четвертой жертвой стал пассажир грузовой «ГАЗели». Водитель грузовика с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в ближайшую больницу. Местная прокуратура уже организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на данном участке трассы.

Спасательные службы оперативно локализовали пожар, однако спасти людей в легковом автомобиле не удалось из-за быстро распространившегося огня. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.