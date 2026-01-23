Прокуратура Лыткарино контролирует расследование дела о нападении подростков на жителя

Прокуратура города Лыткарино взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении двух подростков на 51-летнего жителя, совершенном 9 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 9 ноября 2025 года группа подростков незаконно проникла в дом 51-летнего жителя Лыткарино. Подростки применили к мужчине насилие, похитили его мобильный телефон и 27 тысяч рублей. Днем ранее они также причинили мужчине побои, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Следственный орган возбудил уголовное дело по признакам грабежа, совершенного группой лиц с незаконным проникновением в жилище и применением насилия (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Прокуратура города Лыткарино осуществляет контроль за ходом и результатами расследования.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.