Происходит детонация на военном аэродроме Стрый под Львовом после атаки ВС РФ
Российское подполье: ВС РФ поразили военный аэродром Стрый во Львовской области
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Российские войска нанесли удар по военному аэродрому Стрый во Львовской области. Боеприпасы там взрываются до сих пор, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Солдатам ВС РФ удалось успешно поразить цели на аэродроме Стрый. Произошла детонация и идет черный дым, рассказали Лебедеву информаторы.
Российские войска 17 ноября нанесли самый мощный за последние три месяца удар по Украине. Использовались ракеты разного типа и беспилотники.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что США инвестируют в украинский конфликт из-за высокой прибыли. От боевых действий выигрывает не только американский оборонно-промышленный комплекс, но и другие сферы.