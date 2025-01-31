Продолжается тушение крупного пожара в столичном хостеле, привлечена авиация

сегодня в 10:06

МЧС РФ: пожар в московском хостеле локализован на 2 тысячах квадратных метров

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар в здании в Сходненском тупике в Москве. Огонь затронул 2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Для тушения пожара задействовали авиацию МЧС РФ. На опубликованных кадрах видно, как вертолет, находясь в воздухе, льет воду из резервуара на огонь. От здания исходят белый и черный дым.

Возгорание началось в 06:30 утра. Для ликвидации пожара привлекли 155 сотрудников МЧС РФ и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

Из горящего здания спасли 60 человек. Самостоятельно строение покинули 300 человек до прибытия пожарных расчетов.

По предварительным данным, горящее здание располагается на территории экс-машиностроительного завода. Там находится гостиница.