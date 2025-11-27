«Проблема серьезная»: в Новосибирской области береза упала на дом

В Академгородке под Новосибирском жители пожаловались на упавшую на дом березу

На дом №8 по улице Терешковой в микрорайоне Академгородок в Новосибирской области упала береза. Об этом рассказали жители, проснувшиеся в ночь на 25 ноября от шума, сообщает Om1 Новосибирск .

«Это очень серьезная проблема для городка. То, что было посажено полвека назад, состарилось, деревья будут падать и дальше», — сказала жительница Елена.

По ее словам, ствол дерева зацепил ограждение лоджии 3 этажа, но стекла в доме не пострадали. Береза упала из-за сильных осадков, а уже 26 ноября коммунальщики начали пилить дерево.

Власти городка порекомендовали жителям быть осторожнее и внимательнее: не ходить рядом с деревьями во время сильных снегопадов и не парковать вблизи автомобили, а об аварийных насаждениях сообщать по телефонам: 8 (383) 333-20-66, 228-86-85 или 228-87-44.

Ранее во дворе другого дома по той же улице дерево упало на жилой дом. Тогда никто не пострадал.

