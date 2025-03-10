Пробка в 1,5 км образовалась из-за ДТП на МКАД
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Пробка длиной в 1,5 км образовалась в результате дорожно-транспортного происшествия на внешней стороне 37-го км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария с участием двух автомобилей произошла в понедельник утром. В настоящее время информация о погибших и пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают столичные оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.