сегодня в 14:36

Пробка образовалась на МКАД из-за ДТП на 81 километре

ДТП случилось на внешней стороне 81 километра МКАД после съезда №82. На месте находятся работники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства ДТП выясняют. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Движение затруднено на один километр. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее крупная авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве с участием трех машин. Одно авто перевернулось, пострадали шесть человек.