Пробка образовалась на МКАД из-за ДТП на 81 километре
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ДТП случилось на внешней стороне 81 километра МКАД после съезда №82. На месте находятся работники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Обстоятельства ДТП выясняют. Информации о количестве пострадавших пока нет.
Движение затруднено на один километр. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее крупная авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве с участием трех машин. Одно авто перевернулось, пострадали шесть человек.