сегодня в 13:58

Пробка на 3 км растянулась на СВХ из-за массовой аварии

На Северо-Восточной хорде произошло массовое ДТП. Сразу несколько автомобилей столкнулись в районе метро Выхино, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

В сторону области образовалась 3-километровая пробка. Водителей призвали заранее продумать пути объезда.

Ранее вблизи Барабаша в Хасанском районе Приморского края случилось крупное дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса с туристами из КНР и грузового автомобиля. В итоге два человека получили смертельные травмы.

