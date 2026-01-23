Пробка на 3 км растянулась на СВХ из-за массовой аварии
Фото - © Медиасток.рф
На Северо-Восточной хорде произошло массовое ДТП. Сразу несколько автомобилей столкнулись в районе метро Выхино, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
В сторону области образовалась 3-километровая пробка. Водителей призвали заранее продумать пути объезда.
Ранее вблизи Барабаша в Хасанском районе Приморского края случилось крупное дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса с туристами из КНР и грузового автомобиля. В итоге два человека получили смертельные травмы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.