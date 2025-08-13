сегодня в 17:39

Пробка более 7 км встала на Северо-Восточной хорде в Москве из-за тройного ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло на юге Северо-Восточной хорды в Москве. Движение в районе аварии затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Причины ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы города. Информация о наличии пострадавших уточняется.

В районе дорожной аварии возник затор. Движение затруднено на 7,4 км. Водителям посоветовали учитывать это и пользоваться путями объезда.

Ранее 25-летний водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в остановку в Долгопрудном. Два человека пострадали.