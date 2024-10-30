сегодня в 13:55

Привлекли мать: 10-летнюю школьницу из Крыма обвинили в дискредитации ВС РФ

В Крыму 10-летнюю школьницу обвинили в дискредитации ВС РФ из-за ролика, опубликованного в TikTok. В итоге к ответственности привлекли мать девочки, сообщает пресс-служба МВД по региону .

Автор ролика — 10-летняя ученица одной из школ города Саки. Ребенок выложил видео в TikTok, в котором выбирал между флагом Украины и России.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», возле первого она поставила смайлик в виде сердечка и эмоджи с перевязанной головой, а возле второго — рассерженный эмоджи.

Следствие установило, что содержание видео направлено на дискредитацию ВС РФ и осквернение флага России. Учитывая возраст школьницы, к ответственности привлекли ее 38-летнюю мать.

В отношении женщины составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы дела передадут в административную комиссию по делам несовершеннолетних Саки.

Ранее москвича оштрафовали за сине-желтую ленту на велосипеде по жалобе соседа. Его привлекли ответственности за дискредитацию ВС РФ и демонстрацию экстремистской символики.