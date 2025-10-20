Притворявшийся полицейским общественник расстрелял компанию в Башкирии

Инцидент произошел накануне в Кармаскалинском районе. Компания друзей приехала на озеро купаться. По словам пострадавших, к ним сразу же подошли двое мужчин и требовать покинуть территорию озера. При этом один из них достал пистолет, перцовый баллончик и документ, похожий на удостоверение полицейского, после чего начал угрожать.

Мирно решить вопрос у парней не получилось. Компания друзей схватилась за камни, а мужчина с травматическим пистолетом залил их перцовкой и расстрелял.

Стрелком оказался 27-летний член местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Артем А. Четыре дня назад он вступил в должность замначальника отдела по связям с силовыми структурами и получил удостоверение.

В настоящее время пострадавшие фиксируют серьезные ранения и намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

