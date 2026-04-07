Пришел штраф: работники автосалона с ветерком летели на иномарке клиентки по МКАД

Автолюбительница Валерия рассказала в соцсетях, что во время оплаты штрафов на «Госуслугах» решила посмотреть фото нарушений. Москвичка заметила, что в ее машине сидят двое неизвестных мужчин, а сам автомобиль едет на 88 км МКАД со скоростью 130 км/ч.

«Меня в этот момент нет в городе! Я нахожусь в Калининграде. <…> Я сдала машину в официальный сервис на ремонт в связи с тем, что она у меня часто ломается, а тут сотрудники официального сервиса, где моя машина находится на гарантии, рассекают на ней по МКАД. Конечно же без моего разрешения», — поделилась москвичка на видео.

По ее словам, она не знает, куда сотрудники автосалона ехали на ее автомобиле и что они перевозили. За их езду девушке пришел штраф за превышение скорости.

Валерия обратилась к юристам и написал заявление в правоохранительные органы. При этом она утверждает, что автосалон не прокомментировал инцидент и даже не извинился за действия сотрудников.

