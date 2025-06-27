Природная авария обесточила половину Приморья

сегодня в 06:46

Как установили специалисты, причиной стало природное явление — пучение болотистых грунтов в Хабаровском крае, приведшее к повреждению высоковольтной линии электропередачи.

В 15:56 по местному времени автоматика зафиксировала аварийное отключение стратегической ЛЭП 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир-2». В результате сработала система защиты, отключившая потребителей общей мощностью около 600 МВт.

Министр энергетики Приморья Елена Шиш пояснила, что фундамент опоры сторонней линии электропередачи 10 кВ был выдавлен из-за пучения грунта. Это вызвало опасное сближение проводов и последующее перекрытие высоковольтной линии.

Энергетикам потребовалось менее часа для локализации аварии. К 16:37 электроснабжение было восстановлено для 85% потребителей. Инцидент привел к временной приостановке работы арбитражного суда и другим социальным последствиям.

В Минэнерго подчеркнули, что авария носила исключительно технологический характер и не была связана с внешними воздействиями.

Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.