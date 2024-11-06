Прилетело табуреткой: москвич залил эпоксидный пол и получил нокаут от тещи

Москвич залил квартире эпоксидный пол, пока жены и тещи не было дома. Когда те вернулись и увидели получившийся «шедевр», то пришли в ужас. В итоге теща ударила зятя, сообщает Telegram-канал «Мослента» .

Мужчина решил обновить пол во всем доме, пока жена с тещей отдыхали в санатории. Он ударился в творчество и подошел к задаче оригинально. В итоге москвич залил эпоксидный пол.

Когда жена и теща вернулись с отдыха, они ужаснулись. Обновленный пол им не понравился. Теща и вовсе пришла в ярость и ударила зятя табуреткой.

Сейчас мужчина лежит в травматологическом отделении больницы.

Ранее стало известно, что модель Vogue Лилия Судакова сядет в тюрьму на 7 лет за убийство мужа-тирана. Знакомые семьи утверждают, что мужчина избивал супругу.