Приют для животных в Нижнем Новгороде страдает от последствий аварии на водопроводе

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Более 150 собак в нижегородском приюте остались без воды из-за аварии на сетях

Больше недели назад в Нижнем Новгороде произошла авария на системе водоснабжения, из-за которой приют для животных «Сострадание НН» оказался отрезан от водоснабжения. Об этом сообщается в социальных сетях организации, пишет pravda-nn.ru .

По информации волонтеров, на прошлой неделе под землей произошел разрыв труб водоснабжения. Несмотря на попытки самостоятельно устранить поломку, сотрудники приюта не смогли восстановить водоснабжение — для этого необходимы действия ресурсоснабжающих служб.

В настоящее время в приюте содержится около 150 собак, включая спасенных из так называемого «концлагеря» щенков.

«На улице 30 градусов жары, мы не имеем возможности мыть миски собакам, котлы для приготовления еды, вольеры», — жалуются волонтеры.

Из-за отсутствия воды также невозможно готовить горячее питание для питомцев. Сотрудникам приюта пришлось перевести собак на сухие корма и консервы, запасы которых уже подходят к концу.

В социальных сетях организован сбор помощи для приюта, чтобы обеспечить животных водой и кормами до устранения аварии. Волонтеры надеются, что коммунальные службы в ближайшее время займутся восстановлением водоснабжения.