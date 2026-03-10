«Приезжайте, оказываю интим-услуги»: экс-муж-японец кошмарит россиянку

Россиянка Дарья из Иркутска (daria_bai_bai в Instagram*) рассказала, что ей не дает спокойно жить бывший муж, гражданин Японии. Он рассылает ее телефон и адрес по пабликам в соцсетях.

Женщина пожаловалась, что муж пишет в Сети объявления об оказании интим-услуг, приглашает мужчин, дает им ее адрес и телефон. Также обнародовал номер ее машины. К квартире приходят ночью разные мужчины, в том числе и африканцы, колотят в дверь, звонят.

Мужчина создал в соцсети фейковый аккаунт от имени бывшей жены и пишет с него, приглашает на интим услуги, берет предоплату.

«Приезжайте, я оказываю интим-услуги по такой-то стоимости, вы можете перевести мне предоплату», — отвечает «клиентам» мужчина.

Как отметила пострадавшая, игнорирование сообщений бывшего мужа не помогает. Он делает подобную рассылку примерно раз в полгода. Также не помогло повешенное на двери объявление, что «Дарья здесь не живет. Интим-услуги не оказываются». Женщина подозревает, что некоторые приходящие не умеют читать по-русски.

Она добавила, что заявление в полицию на действия экс-мужа и фейковый аккаунт не помогли, так как он гражданин другой страны.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

