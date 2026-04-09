Приехали спасатели: петербуржец весом 200 кг не смог сам встать с унитаза

В Санкт-Петербурге спасатели и медики дважды за день выезжали к мужчине весом около 200 килограммов, который не мог самостоятельно встать с унитаза. Во второй раз пациента госпитализировали, пишет «Бриф24» .

Первый вызов поступил после того, как у мужчины началось кровотечение. Родственники обратились в скорую помощь, однако медики не смогли самостоятельно подойти к пациенту и дождались спасателей, сообщил «ДПК 5-й караул».

Прибывшие специалисты расстелили на полу носилки и переместили мужчину в прихожую. От госпитализации он тогда отказался.

Вечером 8 апреля состояние пациента ухудшилось, и ситуация повторилась — мужчина снова не смог подняться. На место направили две бригады скорой помощи, добровольную пожарную команду «5-й караул» и сотрудников ближайшей пожарной части. После осмотра его доставили в Мариинскую больницу.

По словам близких, мужчина страдает серьезным заболеванием. Ранее его вес составлял 160–170 килограммов, однако в последнее время он значительно увеличился.

