При взрыве цистерн в Тамбовской области ранен машинист поезда
Фото - © скриншот
Машинист поезда получил ранения при взрыве цистерн с топливом в Тамбовской области. У мужчины множественные ожоги, сообщает SHOT.
Машинист поезда пытался сам потушить возгорание. Оно произошло после взрыва.
Мужчину увезли в больницу. На опубликованной записи огромный столб огня поднялся в небо от цистерн.
Ранее пожар произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Поезд сошел с рельс. Загорелись пять цистерн с топливом. Очевидцы слышали взрывы.
