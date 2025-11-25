При воздушной атаке в Ростовской области три человека получили ранения

При воздушной атаке в Ростовской области пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, в Таганроге повреждены 2 многоквартирных и один частный дом. Кроме того, в результате атаки загорелся склад.

«В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет», — отметил он.

Отражения атаки продолжается.

Ранее средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.