При стрельбе в школе Миннеаполиса погибли 2 ребенка, еще 17 человек ранены

Предварительно известно, что в католической школе США, где 27 августа произошла стрельба, погибли двое несовершеннолетних. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет ТАСС .

Глава администрации Миннеаполиса Тим Уолц сообщил в соцсетях о трагедии в образовательном учреждении, где получают знания дети, начиная с дошкольников и заканчивая учениками восьмых классов.

Представители городского управления заверили население в отсутствии дальнейшей опасности, подтвердив, что стрелок больше не представляет угрозы. Источники предполагают, что нападавший совершил суицид после содеянного. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему уже доложили о произошедшей стрельбе. По его словам, сотрудники Федерального бюро расследований незамедлительно прибыли на место инцидента. Президент также отметил, что администрация Белого дома продолжит следить за развитием этой трагической ситуации.