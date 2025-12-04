При себе два черных пакета: 17-летний подросток пропал в Новосибирске

сегодня в 13:14

В Новосибирске без вести пропал 17-летний Иван Крылов. Подросток нуждается в медицинской помощи, сообщается в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте» .

Крылов пропал 4 декабря. Последний раз парня видели в Ленинском районе города. С собой у Ивана было два черных пакета.

Рост пропавшего составляет 160 см, у него нормальное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Иван был одет в синюю куртку, серо-коричневую кофту, зеленые камуфляжные штаны, серые ботинки и черную шапку с синими полосками.

Сообщить о местонахождении пропавшего подростка можно волонтерам по телефону: 8 (800) 700-54-53 или 112.

Ранее стало известно, что 12-летняя школьница бесследно пропала в Свердловской области. С момента исчезновения о местонахождение ребенка ничего не известно.

