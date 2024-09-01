При поиске пропавшего вертолета на Камчатке используют квадроциклы

Более 40 спасателей ищут пропавший вертолет на Камчатке

Более 40 спасателей ищут пропавший вертолет на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего в наземном поиске задействованы более 40 человек. Среди них есть егеря и волонтеры.

«Сейчас на территории действует циклон: туман и дождь осложняют поиски». — сказано в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» пропал на Камчатке утром в субботу. На его борту находились 19 туристов и три члена экипажа.