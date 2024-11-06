При обрушении отеля в Аргентине погибли семь человек
Число жертв обрушения отеля в Аргентине увеличилось семи человек, на месте происшествия работают спасатели, сообщает RT со ссылкой на Infobae.
Десятиэтажный отель обрушился в аргентинском курортном городе Вилья-Хесель.
Под обломками нашли тела семи человек.
Причина обрушения устанавливается. По предварительной информации, это могли произойти из-за ремонтных работ.
Ранее тысячи жителей Сербии собрались на площади у железнодорожного вокзала Нови Сада, где погибли 14 человек, и требуют сурового наказания для всех, кто виновен в случившемся.