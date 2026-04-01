При крушении самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек

При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.

Также сообщалось, что поражающего воздействия по самолету не было.

