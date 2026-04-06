При атаке дронов ВСУ по Новороссийску ранены двое детей и трое взрослых

Число пострадавших выросло до 5 человек, сообщает SHOT .

Отмечается, что первый БПЛА врезался в многоэтаженых дом около 22:40 в воскресенье. В результате атаки повреждения получили две квартиры на 8-м этаже. Площадь возгорания — 46 квадратных метров. При атаке ранены трое взрослых.

Кроме того, один дрон рухнул на гараж. В результате атаки ранения получили двое детей. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА по многоэтажному дому в Новороссийске пострадали 3 человека.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.