При атаке дрона ВСУ житель Курской области получил ранения
В результате атаки дроны Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Сухая Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Еще один житель деревни Сухая Рыльского района пострадал от атаки украинского дрона», — отметил он.
Во время прилета 38-летний мужчина находился в машине. Пострадавшему оказали первую медицинская помощь. Родственники решили самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу.
Ранее ВСУ ударили по Рыльску Курской области. В результате погибла многодетная мать, еще шестеро человек пострадали.