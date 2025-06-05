При атаке дрона ВСУ житель Курской области получил ранения

сегодня в 23:24

В результате атаки дроны Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Сухая Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Еще один житель деревни Сухая Рыльского района пострадал от атаки украинского дрона», — отметил он.

Во время прилета 38-летний мужчина находился в машине. Пострадавшему оказали первую медицинская помощь. Родственники решили самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу.

Ранее ВСУ ударили по Рыльску Курской области. В результате погибла многодетная мать, еще шестеро человек пострадали.