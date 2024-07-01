Преступники в балаклавах ограбили дом экс-директора «Росгосстраха» Маркарова

В Подмосковье вооруженные преступники вынесли драгоценности и деньги из дома бывшего директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова, сообщает Baza .

В ночь на 30 июня трое неизвестных в балаклавах ворвались в дом предпринимателя в Лосино-Петровском. Они связали скотчем Маркарова и его жену.

Затем грабители потребовали код от сейфа, забрали оттуда деньги, драгоценности, а затем скрылись. Точная сумма ущерба пока неизвестна, но она явно превышает 1 млн рублей.

Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».