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Преступники в балаклавах ограбили дом экс-директора «Росгосстраха» Маркарова

В Подмосковье ограбили дом бывшего директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова
Происшествия
Андрей Веселков. Собственная работа

Фото - © Андрей Веселков. Собственная работа/Wikipedia.org

В Подмосковье вооруженные преступники вынесли драгоценности и деньги из дома бывшего директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова, сообщает Baza.

В ночь на 30 июня трое неизвестных в балаклавах ворвались в дом предпринимателя в Лосино-Петровском. Они связали скотчем Маркарова и его жену.

Затем грабители потребовали код от сейфа, забрали оттуда деньги, драгоценности, а затем скрылись. Точная сумма ущерба пока неизвестна, но она явно превышает 1 млн рублей.

Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».