Преступники в балаклавах ограбили дом экс-директора «Росгосстраха» Маркарова
В Подмосковье ограбили дом бывшего директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова
Фото - © Андрей Веселков. Собственная работа/Wikipedia.org
В Подмосковье вооруженные преступники вынесли драгоценности и деньги из дома бывшего директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова, сообщает Baza.
В ночь на 30 июня трое неизвестных в балаклавах ворвались в дом предпринимателя в Лосино-Петровском. Они связали скотчем Маркарова и его жену.
Затем грабители потребовали код от сейфа, забрали оттуда деньги, драгоценности, а затем скрылись. Точная сумма ущерба пока неизвестна, но она явно превышает 1 млн рублей.
Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».