Представились родственниками: соседи спасли бабушку от аферистов в Нахабине

сегодня в 17:53

Бдительные соседи спасли пенсионерку от мошенников в Нахабине

В подмосковном поселке Нахабино неравнодушные и бдительные соседи спасли пенсионерку от мошенников, которые хотели увезти ее на машине, сообщает «112» .

Злоумышленники позвонили пожилой женщине и представились дальними родственниками. Аферисты попросили пенсионерку спуститься вниз и сесть в такси. Дальше ее должны были куда-то отвезти.

Происходящее увидели из окна соседи. Мужчина выбежал на улицу, чтобы остановить соседку. Подъехавшее такси быстро скрылось с места.

Сейчас поисками авто занимаются сотрудники полиции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что распространенные высказывания, по которым можно определить финансового мошенника, можно разделить на 3 группы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.