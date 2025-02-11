Председателя научно-технического совета Мособлгаза «заказала» его жена

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что 25 декабря 2024 года женщина обратилась к частным детективам, попросив их собрать информацию о супруге, с которым она разводится. Злоумышленница также рассказала сыщикам, что ищет человека, который мог бы убить ее мужа.

После этого детектив сообщил обо всем правоохранителям и стал их агентом. Силовики провели оперативный эксперимент, в ходе которого сыщик вновь встретился с подозреваемый и согласился взять заказ на убийство ее мужа ядом. Она передала детективу 1 миллион рублей в качестве аванса и обещала отдать еще 4 млн после исполнения убийства.

10 февраля агент заявил заказчице, что ее муж убит. После этого женщина отдала агенту оставшуюся часть денег и была задержана.

Заказное убийство было предотвращено. Супруга председателя научно-технического совета Мособлгаза подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму).