Предприниматель Дорошенко рассказал, как банда цапков отобрала у него фирму

Пострадавший обратился в суд и потребовал взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, входивших в банду цапков, материальный ущерб и проценты за пользование чужими средствами.

Он рассказал, что был учредителем компании ООО «Кубань-Контракт» и занимался поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе и тем, что были в собственности у Цеповяза и Стрельцова. Через некоторое время бандиты сообщили ему о своем решении расширить хоздеятельность и организации холдинга. В него включили хозяйства Кущевского, Староминского и Ленинградского районов. Поэтому им потребовалось больше топлива, желательно, чтобы поставки были с отсрочкой платежа.

После этого бизнесмену предложили поучаствовать в новом холдинге на основе ООО «Агро-Полтавченское». Предприниматель согласия на передачу банде активов его ООО «Кубань-Контракт», где был единственным учредителем, такое решение Дорошенко принял вынужденно и против своего интереса.

Банда Цапков (Цапковская ОПГ, Кущевская ОПГ) получила широкую известность после массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края, произошедшего 4 ноября 2010 года. Во время нее «цапки» убили 12 человек, в том числе четырех детей.