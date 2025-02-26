Правда или ложь: под Волгоградом 9-классника обвинили в изнасиловании чиновницы

По мессенджерам в Иловле распространили историю, что 15-летнего школьника обвиняют в изнасиловании пьяной сотрудницы администрации, которую он проводил до дома перед Новым годом. Подростка пригласили в администрацию исполнить роль Деда Мороза, там же и напоили.

Содержание данного сообщения шокировало население. При этом проведение новогодних корпоративов чиновников в регионе было под негласным, но строгим запретом. И непонятно, зачем приглашать туда ребенка и спаивать его.

«Мне знакомые скинули этот пост, но я не поверила. Потом вспомнила, что мне звонила другая знакомая, рассказавшая, что 28 декабря в 12:00 там начались приготовления к корпоративу. Хотя я точно знаю, что в администрации области корпоративы под жестким запретом были, тем более с алкоголем, а тем более в здании администрации», — рассказал источник.

Еще один собеседник отметил, что после корпоратива мальчика закрыли в СИЗО, в отношении него возбудили уголовное дело. Подросток был очень пьяный, сотрудница администрации тоже. Он добавил, что школьника «арестовали ни за что».

«Я когда узнала об этом, была поражена. Про корпоратив слышала от людей. Может тоже болтают и наговаривают. Просто жалко ребенка. Но, если это правда, то как можно было 15-летнего ребенка пригласить на корпоратив, да еще такие взрослые люди… Напоить его там. Они же видели, наверное… А потом на него что-то свалить — это уму непостижимо», — поделилась родственница подростка по отцовской линии.

Мама мальчика, адвокат и пострадавшая отказались комментировать данную ситуацию. А директор школы, в которой учится девятиклассник, уверена, что история полностью выдуманная. Она подчеркнула, что 100% ребенка никто не приглашал на корпоратив, да и самого праздника в администрации не было.

При этом в конце января Волгоградский облсуд рассмотрел апелляцию об изменении школьнику меры пресечения. Его отправили под домашний арест. Подростку запретили выходить из дома, общаться с друзьями и родственниками, пользоваться Сетью и посещать школу, можно только в поликлинику или больницу, если возникнет необходимость. По словам источника, мальчик вину в инциденте не признает. Он рассказал, что «все произошло добровольно, а инициатива исходила от женщины».