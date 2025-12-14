сегодня в 10:57

Пожилую женщину в Петербурге обманули на 14 млн рублей

61-летнюю петербурженку обманули на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая написала заявление в полицию вечером 13 декабря. Она рассказала, что с 18 августа по 26 ноября ей по телефону постоянно звонили аферисты.

Они называли себя работниками разных компаний и организаций. Под предлогом замены домофона люди убедили пожилую снять со счета крупные суммы средств и отдать их курьеру.

Петербурженку обманули на 14,4 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»).

