Пожилого москвича чуть не убил упавший на него шкаф
70-летний москвич получил травму головы из-за упавшего на него шкафа
Фото - © Медиасток.рф
70-летнего мужчину накрыло упавшим на него шкафом. Пожилого москвича доставали из-под мебели всей семьей, сообщает «МК: срочные новости».
Пенсионер решил достать что-то с верхней полки, схватился за шкаф, но потерял равновесие. В итоге громоздкая мебель накрыла пострадавшего.
История закончилась травмой головы. Пожилого мужчину госпитализировали.
Ранее в Москве мужчине разорвало желудок после выпитого коктейля с жидким азотом на корпоративе. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
