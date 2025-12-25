Пожилого москвича чуть не убил упавший на него шкаф

сегодня в 13:34

70-летний москвич получил травму головы из-за упавшего на него шкафа

70-летнего мужчину накрыло упавшим на него шкафом. Пожилого москвича доставали из-под мебели всей семьей, сообщает «МК: срочные новости» .

Пенсионер решил достать что-то с верхней полки, схватился за шкаф, но потерял равновесие. В итоге громоздкая мебель накрыла пострадавшего.

История закончилась травмой головы. Пожилого мужчину госпитализировали.

Ранее в Москве мужчине разорвало желудок после выпитого коктейля с жидким азотом на корпоративе. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.