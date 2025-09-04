сегодня в 09:29

Пожарные спасли 8 человек при тушении горящей квартиры на западе Москвы

Квартира загорелась в доме 4 на Новопеределкинской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В квартире загорелись личные вещи и мебель. Возгорание тушили сотрудники МЧС.

С помощью подъемного механизма спасли троих человек, среди которых двое детей. Их передали врачам для осмотра.

Пять человек спасли из находящихся по соседству квартир. Пожар потушили.

Информацию о причинах происшествия и количестве пострадавших выясняют.

