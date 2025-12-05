Пожарные потушили возгорание в магазине Дубны и эвакуировали 70 человек

Пожар произошел 4 декабря в магазине канцелярских товаров в городском округе Дубна. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями МЧС потушили огонь и эвакуировали 70 человек, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вечером 4 декабря в магазине канцелярских товаров, расположенном в жилом доме в городском округе Дубна, произошел пожар. Владелец магазина обратился за помощью в службу экстренных вызовов «Система-112», так как самостоятельно потушить возгорание не удалось.

На место прибыли сотрудники 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас», а также подразделения МЧС по Московской и Тверской областям. По словам первого заместителя начальника территориального управления Евгения Патуева, в торговом зале наблюдалось интенсивное горение и сильное задымление. Среди товаров находились аэрозольные баллончики, что создавало дополнительную опасность из-за взрывов.

Пожарные организовали звено газодымозащитной службы и эвакуировали из подъездов дома 70 человек, включая 12 детей. С помощью трех стволов и автоцистерн огнеборцы локализовали и потушили пожар на площади 150 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 28 человек и 10 единиц техники. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Причина пожара устанавливается, пояснил Евгений Патуев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.