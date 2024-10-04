Пожарники МЧС РФ тушат пожар на складе с пропиленом в Воронежской области

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МЧС РФ: горят 2 тыс «квадратов» склада с пропиленом в селе Воронежской области

В селе Бабяково Воронежской области пожарники МЧС РФ тушат возгорание. Огонь уже охватил 2 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба ведомства.

Горит склад с пропиленом. Огонь может переброситься на здание, стоящее по соседству.

Данных о количестве пострадавших пока нет. Огонь тушат 54 пожарника МЧС РФ, задействовано 17 машин.

Ранее пожар на площади 20 тыс. «квадратов» произошел в населенном пункте Осенцы Пермского края. Его потушили сотрудники МЧС РФ.