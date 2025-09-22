сегодня в 15:25

Пожарная эвакуация объявлена в Тверском и Мещанском судах Москвы

Пожарную эвакуацию объявили в понедельник днем в Тверском и Мещанском районных судах столицы, сообщает ТАСС .

В настоящее время люди выходят из учреждений, которые расположены в одном здании на Каланчевской улице.

«Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — говорится в объявлении, которое звучит в коридорах суда.

Ранее в подмосковных Химках свыше 400 людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мега Химки». Причина эвакуации — анонимное сообщение о якобы минировании здания.

