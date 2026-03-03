Пожар вспыхнул в посольстве США в Эр-Рияде — видео
Пожар случился в посольстве США в Эр-Рияде
В посольстве США в Эр-Рияде произошло возгорание. Оно стало следствием взрыва, сообщает РЕН ТВ.
Кадры возгорания появились после падения ракеты в другом районе Эр-Рияда. По предварительным данным, на видео попала Южная кольцевая дорога города.
На кадрах видно огонь, который быстро распространяется, а также столб дыма. Вокруг скопились машины.
Ранее Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке.
