сегодня в 03:35

Пожар случился в посольстве США в Эр-Рияде

В посольстве США в Эр-Рияде произошло возгорание. Оно стало следствием взрыва, сообщает РЕН ТВ .

Кадры возгорания появились после падения ракеты в другом районе Эр-Рияда. По предварительным данным, на видео попала Южная кольцевая дорога города.

На кадрах видно огонь, который быстро распространяется, а также столб дыма. Вокруг скопились машины.

Ранее Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке.

