сегодня в 09:03

Пожар в здании в Среднем Кисловском переулке Москвы ликвидирован

Пожарные потушили огонь, охвативший объект культурного наследия в Среднем Кисловском переулке в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было в четырехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции. Наблюдалось скрытое горение межэтажных перекрытий.

Ранее Telegram-каналы писали, что речь идет о «синодальном доме», где располагалось синодальное училище хорового пения, а также квартиры для преподавателей консерватории. Отмечалось, что пожар был сильный, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Из-за происшествия движение транспорта по Среднему Кисловскому переулку было перекрыто.

