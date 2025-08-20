Пожар в ТРЦ «Лапландия» в Кемерове: губернатор рассказал подробности

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о возгорании в популярном кемеровском ТРЦ «Лапландия». На опубликованных видео заметно, как пламя охватило средний этаж здания — от него в небо поднимался густой черный дым, сообщает Сiбдепо .

Также на других кадрах запечатлены машины МЧС, прибывшие к месту происшествия. К ликвидации открытого возгорания снаружи приступили три пожарные машины.

Стоит отметить, что две недели назад ТРЦ «Лапландия» уже пережил серьезный инцидент: поступило анонимное сообщение о минировании, что потребовало срочной эвакуации всех находившихся в здании людей. К счастью, в тот раз никто не пострадал.

Пользователи в интернете обратили внимание на участившиеся тревожные события, связанные с «Лапландией», и активно обсуждают это в комментариях.

«Господи, бедная эта „Лапландия“! Ну, явно кому-то мешает, что ли!» — написала одна из жительниц Кемерова.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк незамедлительно прибыл на место происшествия и прокомментировал ситуацию, сообщив о том, что пожар ликвидирован.

Здание охватил огонь, что привело к экстренной эвакуации посетителей и персонала. Девять пожарных машин оперативно прибыли на место и быстро справились с огнем. Губернатор Кузбасса лично выехал на место происшествия и сразу же проинформировал общественность.

«Все эвакуированы, пострадавших нет», — отметил он.