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Пожар произошел на промобъекте в Воронежской области после падения дрона

Из-за падения одного беспилотника началось возгорание на промышленном объекте в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что прошлой ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в области выявлены и подавлены несколько беспилотников противника.

По словам губернатора, пожар на промышленном объекте уже потушили. На месте ЧП трудятся специалисты оперативных служб.

Глава региона подчеркнул, что опасность атаки украинских беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщала, что за ночь в стране сбили 46 дронов ВСУ. Из них шесть — над Воронежской областью.