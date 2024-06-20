Пожар произошел на нефтебазе в Адыгее после атаки дронов

На нефтебазе в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района Адыгеи произошло возгорание после атаки беспилотников, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано», — написал Кумпилов в своем Telegram- канале.

По его словам, площадь возгорания на нефтебазе составила порядка 400 кв. м. Пострадавших, а также угрозы для жителей нет.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что прошлой ночью над территорией страны сбиты 15 украинских беспилотников, шесть из них — над Адыгеей.