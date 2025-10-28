Пожар произошел на юго-востоке Москвы рядом со зданием военкомата
В административном здании на Угрешской улице в столице загорелись третий этаж и крыша, на месте ЧП уже работают пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
Сведений о пострадавших в данном инциденте не поступало.
Как пишет «Осторожно, Москва», пожар произошел в здании, обнесенном колючей проволокой. В районе возгорания находятся сборный пункт военного комиссариата и ТЦ «Мозаика».
На видео с места происшествия снято, как пламя вырывается из нескольких окон на третьем этаже, в небо поднимается густой дым.
