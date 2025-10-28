сегодня в 15:30

Пожар произошел на юго-востоке Москвы рядом со зданием военкомата

В административном здании на Угрешской улице в столице загорелись третий этаж и крыша, на месте ЧП уже работают пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Сведений о пострадавших в данном инциденте не поступало.

Как пишет «Осторожно, Москва», пожар произошел в здании, обнесенном колючей проволокой. В районе возгорания находятся сборный пункт военного комиссариата и ТЦ «Мозаика».

На видео с места происшествия снято, как пламя вырывается из нескольких окон на третьем этаже, в небо поднимается густой дым.

