сегодня в 19:42

Пожар потушили на складе со сладостями в Москве

Пожарным удалось ликвидировать горение на складе со сладостями, расположенном на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Сигнал о пожаре в складском помещении в Каширском проезде поступил в 16:53, огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу, но потушить возгорание удалось лишь спустя несколько часа.

Открытое горение локализовали в 19:08 на площади 600 кв. м. А в в 19:27 пожар был полностью ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работали 70 сотрудников чрезвычайного ведомства и 18 единиц спецтехники.

Ранее в Сети появилось видео с пожаром на складе сладостей. На кадрах видно, как огонь вырывался из верхних окон трехэтажного строения.